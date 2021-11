Jovens destroem portas de idosos em vídeos bizarros do TikTok

Uma brincadeira com ares inocentes se tornou uma tendência perturbadora no TikTok. A ideia inicial é bem simples e conhecida: jovens que filmam a si próprios batendo na porta de pessoas e fugindo antes que alguém atenda.

Mas alguns vídeos da plataforma mostraram usuários chutando portas e até tentando destruir as trancas das casas de idosos. Sempre embalados pela música Die Young, da cantora Kesha.

Por causa da repercussão de algumas das gravações, espectadores reconhecerem alguns prédios usados como alvos e policiais do Reino Unido iniciaram uma investigação.

No País de Gales — integrante do Reino Unido — a situação parece ainda mais urgente. A força policial divulgou no Facebook um vídeo de dois adolescentes que tentavam arrombar portas.

Logo depois, publicaram posts sobre segurança residencial, com alertas sobre janelas fechadas e trancas com problemas.

“Este vídeo apareceu na conta do TikTok de um show em Caernarfon, onde três jovens chutaram a porta de uma pessoa idosa e acharam engraçado publicar a gravação”, disse o sargento Non Edwards, em entrevista ao tabloide The Sun.

“Tivemos um aumento de denúncias desse tipo de ato estúpido, que está causando medo em moradores de várias regiões”, completou o policial.

Segundo o The Sun, os casos continuam sob investigação tanto no País de Gales, quanto em Londres.

A brincadeira originalmente é conhecida como Knock, Knock, Ginger, é bem conhecida: crianças e adolescentes batem na porta ou tocam a campainha da casa de moradores e correm antes de alguém abrir a porta.