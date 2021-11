Juiz do CNJ destaca apoio e afirma que Estado de Mato Grosso é “referência nacional”

O juiz Luis Geraldo Lanfredi, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), afirmou que o Estado de Mato Grosso é “referência nacional” em políticas públicas para o sistema prisional. Ele agradeceu ao apoio que o Estado sempre tem dado às ações implementadas pelo conselho.

A declaração foi dada na manhã desta sexta-feira (19.11), durante o lançamento da Ação Nacional de Identificação e Documentação Civil de Pessoas Presas, que contou com a participação do governador Mauro Mendes.

Mato Grosso foi o estado escolhido para inaugurar a ação, que tem o objetivo de garantir a plena cidadania das pessoas privadas de liberdade, por meio da identificação civil.

“Vossa Excelência [Mauro Mendes] nunca deixou de apoiar as ações que advém do Conselho, e mostra as virtudes do bom administrador, que governa para a sociedade, pensando no bem da sociedade. Vossa Excelência classificou o sistema prisional como um sistema de segurança pública qualificado. E o secretário Alexandre Bustamante [Segurança Pública] e o secretário Jean Gonçalves [adjunto de Administração Penitenciária] são peças importantes na construção de um governo que se apresenta ao público mato-grossense como um governo de referência nacional”, ressaltou o juiz.

O magistrado, que atua como coordenador do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas (DMF), destacou que Mato Grosso não é só um estado pujante e símbolo brasileiro da “força econômica”, mas também destaque em políticas voltadas à Segurança Pública.

“O Governo de Mato Grosso uma referência para todos os brasileiros sobre a forma de empreender a política maiúscula, no seu superlativo, de realizar pensando nos melhores caminhos para a sociedade”, pontuou.

O secretário-geral do CNJ, conselheiro Valter Shuenquener de Araújo, também frisou o trabalho desenvolvido pelo Governo de Mato Grosso para melhorar o sistema prisional e, assim, trazer mais segurança aos mato-grossenses.

“A presença do governador nesta cerimônia revela não só a importância do tema para o Estado, como mostra que o Estado do Mato Grosso trabalha com união de esforços, e essa articulação é fundamental para qualquer transformação social”, pontuou.

Para o governador Mauro Mendes, investir na melhoria do sistema prisional é investir em segurança para a população, e isso já tem se traduzido na redução dos índices de criminalidade no estado.

“Muitos que saíam da cadeia cometiam novos crimes, pois eram cooptados e obrigados a fazer isso aqui fora. Na nossa gestão, retomamos o controle dos presídios, que antes eram dominados pelas facções. Estamos reformando e ampliando nossas unidades, e devemos entregar mais de 4 mil novas vagas até o final de 2022. Isso é importante para que as prisões deixem de ser universidades do crime, e passem a cumprir o papel de punir e ressocializar”, afirmou.