Emanuel Pinheiro consegue autorização da Justiça para reassumir prefeitura em Cuiabá

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (MDB), já pode retomar suas funções à frente do executivo. A autorização foi concedida pelo desembargador Luiz Ferreira da Silva, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), que considerou já não existir os motivos que levaram ao afastamento do cargo, determinado no mês passado

Emanuel Pinheiro é um dos alvos da ‘Operação Capistrum’, que investiga fraudes e desvios de recursos na área da Saúde. Ele havia sido afastado em duas decisões judiciais, a primeira de 19 de outubro, havia sido determinada pelo próprio desembargador Luiz Ferreira da Silva. A outra, do dia 27 do mesmo mêsdo juiz Bruno D’Oliveira Marques, da Vara Especializada de Ação Popular e Ação Civil Pública de Cuiabá, já havia sido derrubada pelo presidente Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Humberto Martins, no dia 18 de novembro.

Nas duas situações a argumentação foi de que o afastamento era necessário para não atrapalhar a colheita de provas e também para impedir novas contratações de temporárias por indicação política. Na decisão tomada hoje, o desembargador entendeu que esses riscos já não existem.

Apesar de poder retomar a gestão do município, Emanuel Pinheiro continuará impedido de manter contato com os outros investigados – à exceção de sua esposa, Márcia Pinheiro. Os outros alvos da investigação são o chefe de gabinete, Antônio Monreal Neto, a secretária-adjunta de Governo e Assuntos Estratégicos, Ivone de Souza, e o ex-coordenador de Gestão de Pessoas da Secretaria de Saúde, Ricardo Aparecido Ribeiro.

“[…] Impõe-se a substituição da cautelar de afastamento do investigado Emanuel Pinheiro do cargo Prefeito de Cuiabá, por medida menos gravosa consistente na proibição de manter contato, por qualquer meio físico, eletrônico (telefone, whatsapp, e-mail etc.) ou por meio de interposta pessoa, com os outros investigados, exceto a primeira-dama por questões óbvias, com qualquer das testemunhas arroladas pelas partes e com outras pessoas eventualmente envolvidas com os crimes sob apuração, até o término da instrução criminal”, diz a decisão que autorizou a volta do prefeito.