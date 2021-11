Justiça de Mato Grosso dá inicio a Semana da Conciliação e reconhecerá unidades mais engajadas

Dona Cleidiane aproveitou a Semana Nacional da Conciliação para resolver um problema antigo. Ela estava sendo executada pela Prefeitura de Tangará da Serra referente a uma dívida de IPTU. Em poucos minutos fez um acordo, resolveu a pendencia que tinha e saiu do fórum bem mais tranquila. “Aproveitei as facilidades e consegui fazer um acordo economizando um valor considerável”, ressaltou.

Assim como dona cleidiane, cerca de 5 mil pessoas devem participar de audiências que foram previamente agendadas para a Semana Nacional da Conciliação que teve início ontem, dia 8 de novembro.

A proposta da Semana Nacional da Conciliação é encontrar soluções pacíficas para os conflitos judiciais é o ponto de partida para impulsionar a estrutura da Justiça mato-grossense na resolução amigável dos processos que tramitam nas 1ª e 2ª instâncias.

O esforço concentrado faz parte da campanha do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e reúne iniciativas de todos os tribunais do país. Além da possibilidade de realizar acordos e colocar fim aos conflitos, o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) irá reconhecer as unidades que mais se destacarem durante esse período. “Nesta edição, o Nupemec inovará ao reconhecer a dedicação e o trabalho das unidades mais produtivas por meio de Menção Honrosa aos magistrados e respectivas equipes assinada pelo desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira”, revelou a coordenadora do Núcleo, juíza Cristiane Padim da Silva.

Para a magistrada a expectativa para a Semana Nacional da Conciliação é de conscientização. “O diálogo que constrói soluções é o caminho mais adequado à pacificação social. Estão agendadas para esta semana, cerca de 5 mil audiências. As matérias alcançadas são variadas, como bancária, fiscal, consumidor, família, etc. É importante destacar que o movimento pela Conciliação é constante e que a Semana Nacional da Conciliação é mais uma oportunidade de união de forças para que a tradição brasileira com relação à resolução dos conflitos se transforme em cultura de colaboração, de conversa, de identificação dos reais interesses dos envolvidos, de construção conjunta de soluções mais efetivas e eficazes”, reiterou a magistrada.

Neste ano, o evento abordará o tema “Conciliação: mais tempo para você”. As audiências, que serão realizadas de forma virtual e/ou presencial, tratarão de processos que envolvem, entre outros, direito do consumidor, ações relacionadas a bancos, empresas de telefonia, guarda de filhos, inventário, INSS, DPVAT, divórcio e pensão alimentícia. Em Mato Grosso são mais de 240 conciliadores credenciados pelo TJMT, por meio do Nupemec, habilitados a realizar as audiências, atendendo à demanda da Semana nas fases dos processos (pré-processual, processual e os em fase de execução).