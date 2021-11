Lesões em diversos órgãos vitais podem ter matado Marília e equipe

Marília Mendonça, sua equipe e a tripulação do avião que caiu com a cantora podem ter morrido em função de um politraumatismo contuso.

A informação foi revelada, neste sábado (6), à Record TV pelo médico-legista Pedro Coelho, responsável pela necropsia, na cidade de Caratinga, a 311 km de Belo Horizonte.

“Se trata de lesões contusas em diversos órgãos vitais. A gente ainda não consegue determinar qual veio primeiro, mas são diversas lesões possivelmente letais”, explicou o especialista que trabalhou na liberação dos corpos no IML (Instituto Médico Legal).

Segundo o médico, materiais biológicos colhidos das vítimas foram encaminhadas para o IML de Belo Horizonte, que vai ficar responsável pela conclusão das análises laboratoriais, toxicológicas e de anatomia. A data para liberação do laudo não foi confirmada, mas o legista disse que deve ser “em breve”.

“Faltam apenas as análises dos materiais biológicos para tentar acrescentar alguma coisa ou anular qualquer outra situação que possa ter contribuído para as causas das mortes”, concluiu Pedro Coelho. Segundo a Polícia Civil, quando as equipes de resgate chegaram ao local do acidente, todas as vítimas já estavam sem vida.

Os corpos das cinco vítimas já foram liberados. Marília Mendonça e o assessor e tio Abicieli Silveira Dias Filho serão sepultados ainda neste sábado, em Goiânia, capital de Goiás. O produtor Henrique Ribeiro vai ser levado para Salvador, na Bahia. Já o piloto Geraldo Martins de Medeiros e o copiloto Tarciso Pessoa Viana serão velados em Brasília, no Distrito Federal.

As causas do acidente ainda são investigadas. Uma equipe do Cenipa Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), da FAB (Força Aeréa Brasileira) foram para Piedade do Caratinga, a 243 km, onde ocorreu a queda, para investigar o caso. A Polícia Civil também abriu um inquérito.

Já se sabe que a aeronave atingiu um fio de alta-tensão da Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais) antes de cair.