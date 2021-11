Lira critica oposição e diz que PEC dos Precatórios será aprovada

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), confirmou para a próxima terça-feira (09) a retomada da votação da Proposta de Emenda à Constituição 23/21, que limita o pagamento de precatórios e muda o cálculo do teto de gastos, deve continuar na terça-feira (9). Apesar da movimentação de partidos de oposição que prometem retirar o apoio à proposta, ele acredita que a votação dos destaques e do texto principal será aprovada com mais votos que os obtidos nesta semana.

Na primeira votação, realizada na madrugada de ontem (04), o texto base foi aprovado com 312 votos entre 456 votantes. Foi um placar apertado, já que o projeto exige maioria de 308 votos para aprovação.

Ontem partidos que não integram a base de apoio ao Governo – como o PDT, PSB e PSDB – anunciaram que devem recomendar suas bancadas a votarem contra a proposta na semana que vem. Se isso ocorrer o governo pode sofrer uma derrota, já que a aprovação nesta semana contou com 47 votos de deputados filiados a esses partidos (22 do PSDB, 10 do PSB e 15 do PDT).

Apesar desse movimento, o presidente da Câmara disse reafirmou seu otimismo em relação a aprovação da PEC.

“Não acredito em mudanças partidárias bruscas. Todos os assuntos da PEC são claros e evidentes. Estamos tratando de auxílio de R$ 400 para famílias abaixo da pobreza, parcelamento de débitos previdenciários de 60 para 240 meses de municípios que fizeram a reforma da previdência. Estamos falando em alargamento do espaço fiscal do governo para conseguir manter a máquina pública funcionando”, declarou.

OPOSITORES E MERCADO

O presidente da Câmara criticou ainda as lideranças partidárias que têm pressionado os parlamentares a retirarem o apoio à PEC. Segundo ele, esta oposição tem motivações eleitorais.

“Especialistas, técnicos e economistas não vivem e não sabem da realidade de se construir um texto numa Casa de 513 parlamentares, nem a realidade de um brasileiro que passa fome com sua família, porque não tem sequer R$ 1 para comprar um pão, tem que se socorrer dos caminhões de lixo para se alimentar”, afirmou.

Arthur Lira também negou que a votação da PEC possa causar repercussões negativas no mercado. “Não sei se a Bolsa está caindo e o dólar subindo por causa disso. Tudo o que o mercado queria era uma definição. O que o mercado não precisa é de indefinição, de incerteza, de boatos, de versões.”