Lúdio Cabral abre agenda hoje em Rondonópolis com eventos na Uramb

O deputado estadual Lúdio Cabral (PT) participará hoje (28) do encontro da juventude do Partido dos Trabalhadores e de uma roda de conversa com militantes da legenda em Rondonópolis. Os eventos marcarão o início de uma agenda que seguirá até terça-feira e prevê várias atividades no município.

Os dois eventos de hoje serão realizados no auditório da Uramb. O encontro com a juventude está marcado para iniciar as 17 horas e logo após, à partir das 19 horas, começará a roda de conversa.

Conforme a assessoria, o parlamentar pretende ouvir sugestões dos rondonopolitanos sobre questões relacionadas ao partido e também à sua atuação na Assembleia Legislativa.

A agenda seguirá na segunda e na terça-feira (29 e 30) e prevê encontros com representantes de professores, aposentados e visitas a projetos sociais na região.

O deputado também terá uma reunião com o prefeito José Carlos do Pátio (SD) para discutir questões relacionadas a investimentos no município e o cenário eleitoral do ano que vem.

Na terça-feira Lúdio deverá fazer uma visita ao Hospital Regional. Ele vai conferir in loco a situação na unidade e conversar com diretores e servidores sobre problemas relacionados ao atendimento de pacientes e à realização de cirurgias.