Lúdio se encontra com José Carlos e reafirma apoio à administração

O deputado estadual Lúdio Cabral (PT) disse hoje (29) que Rondonópolis é um exemplo de como a atuação do Poder Público pode ajudar a corrigir as distorções criadas pelo modelo econômico. O parlamentar está cumprindo agenda na cidade desde ontem e na manhã desta segunda-feira visitou o prefeito José Carlos do Pátio (SD) acompanhado de lideranças regionais e locais do Partido dos Trabalhadores.

“Temos hoje um modelo de exploração econômica no Estado que gera concentração de riqueza e renda e também muita desigualdade. Para corrigir essa distorção precisamos da presença do Estado, com políticas públicas voltadas aos trabalhadores. E Rondonópolis é um exemplo disso”, afirmou Lúdio.

O deputado citou como exemplos a expansão da rede de ensino fundamental, o sucesso da campanha de imunização contra a Covid-19 e a atuação do Sanear – empresa do município encarregada pelos serviços de água, esgoto e coleta de lixo.

“Rondonópolis está alcançando a universalização do saneamento básico graças aos investimentos públicos. O município tem uma empresa pública de Saneamento que, em tempo de apologias diversas à privatização, é apontada como a melhor empresa de saneamento de todo o Centro Oeste”, citou.

Durante a conversa, Lúdio e José Carlos do Pátio falaram também sobre os investimentos feitos durante as gestões do PT no Governo Federal.

“Naquele período assentamos mais de 12 mil famílias e fizemos vários bairros, entre eles o Mathias Neves, Antonio Geraldini, Dona Neuma, Bispo Pedro Casaldáliga, Dona Fiúca, Magnolia e também vários assentamentos rurais”, destacou o prefeito.

“Houve também um investimento grande em educação e saneamento. Se hoje temos uma empresa pública de saneamento com aprovação de mais de 90% da população e conseguimos fazer rede esgoto com recurso próprio é porque, naquela época, tivemos os recursos para montar esta estrutura”, começou José Carlos.

APOIOS

O prefeito também comentou o apoio dispensado por Lúdio Cabral na Assembleia Legislativa. Ele ponderou que, por ser oposição aos governos estadual e federal, o deputado tem uma atuação limitada na conquista de recursos. Mas, segundo ele, o apoio do parlamentar tem sido fundamental na defesa de política públicas consideradas estratégicas para inclusão social.

“O deputado sempre está ajudando a gente nas propostas que apresentamos. Nem tudo se mede por emenda. Muitas vezes o trabalho, a atitude, as ações em dedicação a algum tema tem efeitos profundos”, afirmou.

Lúdio também considerou que a definição de políticas públicas gerais podem resultar em ganhos maiores que os delimitados pelas emendas que cabem aos deputados.

“As emendas representam 1% do orçamento, divididos entre os 24 deputados para os 141 municípios. Então não conseguimos impactar o destino do Estado através da emenda parlamentar. Mas é dever do parlamento pensar como o Estado se organiza para realizar políticas públicas de qualidade para a população, nas áreas onde tem essa responsabilidade”, avaliou.

Além do prefeito José Carlos do Pátio e o deputado Lúdio Cabral, também participaram da reunião de hoje a primeira-dama, Neuma de Moraes, o chefe do escritório de representação de Rondonópolis em Brasília, Paulo José, a dirigente nacional do PT, Girlene Ramos, o ex-candidato a prefeito do partido em Rondonópolis, o médico Kléber Amorim, e também as lideranças do PT municipal professor Fernandes e Edson Cardoso.