Lula elogia Alckmin e diz que aguardará definição do partido sobre candidatura

O ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) disse hoje (15) não ver problemas numa eventual aliança com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB). O petista falou sobre o assunto durante entrevista coletiva concedida no Parlamento Europeu, em Bruxelas, na Bélgica, onde participa da Conferência de Alto Nível da América Latina promovida pelo bloco social-democrata.

“O vice é uma pessoa que tem que ser levada muito a sério na relação com o presidente, porque o vice pode ser presidente. Podem acontecer muitas coisas. E, depois, o vice tem que ser uma pessoa que soma com o presidente e não que diverge com o presidente. Tenho uma extraordinária relação de respeito com o Alckmin. Fui presidente quando ele foi governador. Conversamos muito. Não há nada que aconteceu entre mim e o Alckmin que não possa, sabe, ser reconciliado. Não há”, declarou.

O petista também falou sobre os embates eleitorais travados no passado com Alckmin e garantiu que não ficaram arestas na relação pessoal entre eles. “Quando não há ofensa moral, quando não há uma ofensa pessoal, acho que nas divergências políticas todo mundo joga bruto, porque todo mundo quer ganhar. Disputei as eleições de 2006 com o Alckmin, mas quero lhe dizer que tenho profundo respeito pelo Alckmin”.

Lula disse ainda estar “preparado, motivado, com saúde”, mas ressaltou que ainda não há nada confirmado sobre uma eventual candidatura sua à presidência pelo PT.

Ele disse que tomará uma decisão em fevereiro ou março. No entanto, nos bastidores, seu nome na disputa ao Planalto no ano que vem é dado como certo por aliados e adversários. Ele também aparece liderando todas as pesquisas de opinião feitas até aqui.

“Meu partido vai ter candidato a presidente da República. Eu, possivelmente em fevereiro ou março, vá decidir se sou candidato ou não. Se o partido quer que eu seja candidato ou não. Se vamos construir aliança política, se vamos juntar outros partidos políticos, porque precisamos disputar, precisamos ganhar as eleições e, ao mesmo tempo, reconstruir o Brasil.”