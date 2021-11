Mãe de Beatriz diz que condenação de médico traz sentimento de Justiça

A condenação do médico Fernando Veríssimo de Carvalho a mais de 41 anos de prisão, pelo assassinato da esposa Beatriz Nuala Soares Milano e aborto não consentido, foi considerada uma vitória na luta contra o feminicídio em Mato Grosso e no País. Para a família da vítima, a sentença trouxe também um outro sentimento: Paz. Foi o que disse a mãe de Beatriz, a professora aposentada Nazaré Cândida Soares, em entrevista exclusiva ao AGORA MT.

“Minha filha não está de volta, mas eu sinto que houve essa justiça necessária para que a gente não tenha a sensação da impunidade. Sei que a Beatriz e minha netinha Helena, onde quer que estejam, também estão se sentido em paz e justiçadas”, afirmou.

Nazaré acompanhou todo o julgamento e foi ouvida pelo júri na condição de testemunha. Ela se emocionou ao falar da filha. Contou que Beatriz tinha muitos planos e estava feliz com a gravidez, porém, semanas antes do crime, vinha manifestando preocupação com o comportamento de Fernando.

As informações prestadas por ela e outras testemunhas, aliadas as mensagens de texto e áudio reunidas pelo Ministério Público, foram decisivas para a conclusão de que o casal enfrentava turbulências no relacionamento e que Fernando planejou o homicídio – fato que agravou a pena imposta ao médico.

Na conversa com a reportagem Nazaré agradeceu várias vezes a atuação dos promotores de Justiça. Segundo ela, o comprometimento demonstrado pelo Ministério Público foi fundamental para o desfecho e trouxe conforto a toda família.

“Eu fui acolhida pela Promotoria de Rondonópolis. Eles trataram esse caso, minha filha e minha neta, de uma forma humana e fizeram que essa Justiça acontecesse. Como mãe e avó quero agradecer ao Ministério Público pela forma como lidou com esse crime tão brutal que é o feminicídio. Esse agradecimento traz consigo um esse senso de justiça, uma leveza da alma”, afirmou.

Na opinião de Nazaré, o processo e a condenação de Fernando Veríssimo também sinalizam que a sociedade já não tolera os crimes de feminicídio e que as famílias podem confiar no sistema judicial.

“Como mãe só posso dar esse incentivo para outras mães, para que elas acreditem, lutem e busquem esse amparo. Eu busquei de várias formas essa justiça para que hoje pudesse ter uma pouco de paz”, concluiu.

A SENTENÇA

Beatriz Milano foi assassinada no dia 23 de novembro de 2018, na casa onde residia com Fernando Veríssimo de Carvalho no bairro Vila Aurora, em Rondonópolis. Ela era veterinária, tinha 27 anos e estava grávida de quatro meses quando foi morta, segundo a perícia, por golpes na cabeça.

O julgamento do caso começou na manhã de quarta-feira e terminou na madrugada de ontem (11). Após ouvirem testemunhas, informantes e os argumentos da defesa e da acusação, o júri considerou o médico culpado pelas lesões e morte de Beatriz e também pelo estupro não consentido da filha que ela levava no ventre.

O júri reconheceu ainda que o homicídio foi praticado com agravantes. Fernando teria agido “impelido por motivo fútil, torpe, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima” e que o delito foi motivado em decorrência de violência de gênero, baseado em violência doméstica ou familiar (feminicídio).

Fernando foi condenado a 34 (trinta e quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão pela morte da esposa grávida e a outros sete anos pela prática de aborto não consentido, totalizando 41 anos e oito meses de prisão. Ele também teve suspenso os direitos políticos e seguirá preso na Penitenciária da Mata Grande, em Rondonópolis, sem direito de recorrer da sentença em liberdade.

Ao fazer a dosimetria da pena o juiz Wagner Plaza Machado Junior, que presidiu o julgamento, destacou também que o crime deixou consequências profundas na família e na sociedade. “Foi semeado dor injusta e descabida a todos os seus familiares e amigos queridos. É indiscutível o sofrimento dos pais, irmã, madrinha, demais familiares e amigos, havendo ampla prova nos autos nesse sentir. Realça ao caso esta dor e apelo por justiça”.

Em outro trecho da sentença o magistrado citou o aumento de casos de feminicídio no país e destacou que Mato Grosso e Rondonópolis lideram esse triste ranking entre os estados e municípios brasileiros.

“Nesta toada, infelizmente, a cidade de Rondonópolis é a de maior vergonha, pois neste ano de 2021 é a campeã estadual na estatística de feminicídios, estando ainda entre as mais violentas para as mulheres na região Centro-Oeste”, ressaltou.