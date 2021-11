Mãe mata filha de 3 anos, joga corpo no mar e é presa

Uma mulher, ainda não identificada, matou a própria filha de três anos a facadas, na manhã deste domingo (28), em Macaé. O corpo de Manuella Minuto Aguiar, foi encontrado na praia do Barreto pelo Corpo de Bombeiros. A mãe foi presa em flagrante, enquanto caminhava na Linha Azul e estava com os pulsos cortados. Ela confessou o crime, e alegou sofrer de depressão.

De acordo com a Polícia Civil, a autora do crime dividia a guarda da menina com o ex-marido, pai da criança. Ele relatou ter deixado a criança na manhã deste domingo com a mãe e logo depois teria recebido uma ligação do ex-sogro informando que a filha estaria andando sem a neta. O pai da vítima foi à delegacia de Macaé para registrar o desaparecimento da filha, quando recebeu a notícia de que o corpo havia sido encontrado.

Segundo o laudo preliminar da necropsia, a causa da morte foi por afogamento e no corpo de Manuella foram encontrados ferimentos por faca no tórax e abdômen. A criminosa foi levada para a Central de Flagrantes da 128ª Delegacia Policial de Rio das Ostras (128ª DP), onde prestou depoimento, permanecendo presa.