Mais de 3 milhões de alunos fazem a prova do Enem neste domingo

A primeira prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) será realizada neste domingo (21) para mais de 3 milhões de participantes, o menor número de inscritos desde 2009. A prova é realizada em meio a polêmicas e a debandada de funcionários do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), responsável pela aplicação do exame.

Mesmo com toda instabilidade envolvendo a autarquia ligada ao MEC (Ministério da Educação), em audiência na Câmara dos Deputados e também no Senado, o presidente do Inep, Danilo Dupas, garantiu a realização do exame.

Nesta primeira prova, como em edições anteriores, os estudantes devem chegar com antecedência ao local de exame para evitar sustos ou ficar de fora.

Pelo horário de Brasília, os portões serão abertos ao meio-dia, fecham às 13h e a prova começará, pontualmente, às 13h30. Os candidatos deverão responder a 90 questões objetivas de múltipla escolha, sendo 45 questões das disciplinas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e outras 45 questões das disciplinas de Ciências Humanas e suas Tecnologias, além de escrever uma redação dissertativa-argumentativa.

A partir das 15h30 os candidatos poderão deixar o local de prova, mas sem levar o caderno de questões. Aqueles que saírem antes de duas horas de prova serão desclassificados. A partir das 18h30 é possível sair com o caderno de questões. A primeira etapa do Enem será encerrada às 19h.

No próximo domingo (28), os candidatos terão até às 18h30 para responder a 90 questões, sendo 45 de matemática e 45 de ciências da natureza (química, física e biologia).

Todos os participantes deverão usar máscaras cobrindo o nariz e a boca. O Inep recomenda que o candidato leve uma máscara de reserva para qualquer eventualidade. Vale levar álcool em gel e manter a distância mínima de 1,5m como forma de prevenção à Covid-19. Estudantes que apresentarem sintomas de Covid ou qualquer doença descrita no edital não deve ir até o local de prova. O Inep orienta que o candidato peça a reaplicação do exame via a Página do Participante.

A organização do Enem só aceita caneta esferográfica de tinta preta feita de material transparente. A dica é levar ao menos duas caso uma falhe na hora de preencher o cartão de respostas. Nada de lápis, borracha ou estojos.

No dia das provas é obrigatório levar um documento original e oficial com foto. São aceitos: RG (Carteira de Identidade), CNH (Carteira Nacional de Habilitação), carteira de trabalho ou passaporte (para os estrangeiros). Em caso de perda ou roubo de algum documento oficial, o participante deve apresentar comprovante de que solicitou a segunda via ou o B.O. (Boletim de Ocorrência).

O participante não pode levar nenhum tipo de equipamento eletrônico, nem relógio. O celular deverá ficar guardado e desligado — qualquer emissão de sinal soro desclassifica o candidato.