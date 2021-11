Mais de 70% dos mato-grossenses planejam ir às compras neste fim de ano

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá (CDL Cuiabá) realizou uma pesquisa, através do seu núcleo de inteligência de mercado, para entender o comportamento de compra de uma parcela significativa de consumidores economicamente ativos do Estado e o seu interesse pela Black Friday e Natal. Segundo a pesquisa, quase 76% da população mato-grossense pretende ir às compras neste final de ano, que promete ser o melhor em cinco anos.

Foram realizadas 600 entrevistas na primeira quinzena de novembro com abrangência nas cidades das Regiões Central, Médio Norte, Norte, Sul, Leste e Oeste de Mato Grosso.

As campanhas promocionais, por exemplo, tiveram aumento de interesse comparando novembro de 2021 (87%) com novembro de 2020 (66%). Para 73% dos entrevistados, as campanhas são um diferencial na decisão de suas compras, ficando como destaque a Geração Z (18 a 26 anos) com 81,5%.

Dos 75,9% que pretendem realizar compras neste fim de ano, 40,9% responderam que irão presentear familiares, 34% irão se presentear, 15,7% irão comprar itens para casa, 6,9% presentearão os amigos e 2,6% gastarão com itens para sua empresa.

Com relação ao local de preferência para compras, 51,4% responderam que optam por ir às Lojas do Centro da cidade. Em segundo lugar ficou a Internet (sites), com 24,9%, que devemos destacar um grande aumento comparado aos últimos anos. Em seguida, os Shoppings Centers com 10,5%, Lojas próximas nos Bairros onde mora 7,1%, Mídias Sociais (Instagram, Whatsapp e Facebook) e 3,3% Outros. Quando analisado por regiões, podemos destacar que a preferência por Lojas do Centro da cidade é liderada pela Região Oeste (68,2%), Lojas de Bairros pela Região Médio Norte (9,9%), Shopping Center por Cuiabá e Várzea Grande (25,7%) e Internet (Sites On-line) pela Região Norte (32%).

NATAL

Já exclusivamente sobre o Natal, 64% disseram ir às compras. Para essa data, os produtos mais procurados pelos entrevistados são Roupas e Calçados (55,3%), Brinquedos/Pelúcias (21,4%) brinquedos/pelúcias, Eletrodomésticos (4,9%), Cosméticos e Perfumes (2,9%), Acessórios (2,9%), Celulares/Smartphones/Eletrônicos (2,4%), Itens de decoração para casa (2,2%), Móveis em Geral (1,8%), Livros (0,6%), Viagens (0,2%), Artigos Esportivos (0,2%) e Outros (5,3%).

A média de valor que pretendem gastar este ano ficou em R$ 1.016,14. Aumento real de 18,5% na disposição de gasto médio quando comparado com 2020. Aumento puxado por 55% que pretendem gastar mais que no ano passado. A média de presentes/produtos ficou em 5 por pessoa.

A Região de Cuiabá e Várzea Grande foi a que apresentou a maior pretensão de compras pelos consumidores com 75,7%, seguida pela Região Sul (67,5%) e Região Oeste (66,7%).

VIAGENS E CONFRATERNIZAÇÃO

Dos entrevistados, 19,7% relataram que pretendem viajar neste final de ano, sendo 30,3% dentro de Mato Grosso e 69,7% para outros Estados. Já referente a Confraternização, neste ano 69% pretendem confraternizar e o local pretendido é na cidade que mora com 83,5%.