Marília Mendonça | Antes de cair avião bateu em cabo de alta-tensão

O avião que transportava a cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas atingiu um cabo de torre de distribuição da Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais) antes de cair em região de difícil acesso em Piedade de Caratinga, a cerca de 300 quilômetros de Belo Horizonte, nesta sexta-feira (5). A informação foi confirmada pela própria empresa.

“A Cemig informa que o avião bimotor que transportava a cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas atingiu um cabo de uma torre de distribuição da companhia no município de Caratinga”, afirmou, em nota, a assessoria de imprensa da empresa, que disse, ainda, lamentar o acidente que resultou na morte das cinco pessoas a bordo.

Como revelou o R7, um relatório do sistema de informações aeronáuticas do aeroporto de Ubaporanga, onde o avião deveria pousar, apontava a existência de torres de alta-tensão em montagem que ofereciam risco à aproximação de aeronaves.

Divulgado nos dias 3 de julho e 13 de setembro, o relatório, camado Infotemp, informou que as torres que estavam sendo instaladas violavam o plano básico de zona de proteção do aeroporto de Ubaporanga.

Acidente

A aeronave, que transportava Marília Mendonça, seu produtor, um assessor, além de piloto e copiloto, caiu na tarde desta sexta-feira (5) em uma cachoeira, na região de Piedade de Caratinga.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender à ocorrência e constatou, no local, que todas as cinco pessoas haviam morrido. Os militares precisaram abrir a fuselagem para retirar as vítimas, que estavam presas às ferragens. Os corpos foram levados para o Posto Médico-Legal do município de Caratinga.

O capitão Jefferson, da Polícia Militar, presente ao local do acidente, afirmou que a região era de difícil acesso, o que dificultava o resgate dos corpos. Ele disse, ainda, que a aeronave caiu a cerca de 2 quilômetros de distância do aeroporto de Ubaporanga, onde iria pousar em instantes.

Veja quem são as vítimas do acidente:

• Marília Mendonça: cantora, de 26 anos, seguia para dar um show em Caratinga. Deixa um filho

• Henrique Ribeiro: produtor de Marília Mendonça

• Abicieli Silveira Dias Filho: tio e assessor da cantora

• Piloto do avião: o nome não foi divulgado

• Copiloto: o nome não foi divulgado