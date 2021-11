Marília Mendonça deixou conteúdos inéditos, incluindo gravações

Durante uma entrevista, o empresário Wander Oliveira, dono da Work Show, revelou que Marília Mendonça deixou muito material inédito, incluindo algumas gravações. Mas o que acontecerá com esses conteúdos vai ser decidido entre a família da eterna rainha da sofrência.

“A gente não sabe ainda o formato, eu preciso ainda falar com a Dona Ruth, preciso ainda falar com o Murilo, que são as pessoas ligadas à Marília, ao Léo, para entender qual é o desejo deles, a gente não pode fazer nada que não seja o desejo da família” diz Wander a respeito do conteúdo deixado pela cantora. “A gente tem que ter o respeito. Eu quero até ligar, até pra falar sobre isso com ela, agora de uma maneira mais serena, mais tranquila.

Acho que a gente tem que dar tempo para a pessoa respirar um pouco e entender também o que tá acontecendo”, diz ele sobre querer conversar com a mãe de Marília Mendonça, a dona Ruth.

Enquanto ao projeto que Marília tinha com a dupla sertaneja Maiara e Maraisa, Patroas, o futuro desse trabalho ainda é incerto, mas o empresário afirma que ele vai continuar e que, nesse momento, a melhor escolha é agir de acordo com o que os familiares de Marília desejam. “A minha vontade é de continuar de alguma maneira. Trazer essa memória da Marília. Só tô jogando ideia, não é nada certo”, comenta Wander Oliveira dando indícios que possa conter alguma tecnologia que permita uma ilusão de ótica da cantora.

Após a morte precoce de Marília Mendonça, uma de suas músicas gravadas com a dupla Maiara e Maraisa, Esqueça-me se for capaz, gravada no início de outubro, já teve mais de dez milhões de visualizações, assim como outras produções protagonizadas pelo trio de amigas com seu projeto Patroas. Outras músicas da cantora permaneceram entre as 200 letras mais ouvidas em todo o planeta no ranking das principais plataformas de streaming.