Deputada, professor e estudante vão apresentar MT ao mundo em fórum do BRICS

A deputada estadual Janaina Riva (MDB), o economista, sociólogo e professor de Economia da Universidade de Mato Grosso (Unemat), Maurício Munhoz e a aluna de Direito da Unemat, Beatriz Ramos terão nesta semana a responsabilidade de mostrar o potencial do estado no Fórum Municipal Internacional dos BRICS – agrupamento formado pelos cinco maiores países emergentes do planeta, o Brasil, a Rússia, Índia, China e a África do Sul. Juntos, estes países representam cerca de 42% da população, 23% do PIB, 30% do território e 18% do comércio mundial.

O Fórum será realizado na sexta-feira e no sábado (05 e 06) em São Petersburgo, na Rússia, com a participação de mais de três mil líderes representando 62 países.

Além de autoridades políticas, também participarão administradores de grandes empresas, representantes de órgãos públicos, economistas, cientistas e figuras culturais que influenciam o pensamento global.

Os três palestrantes de Mato Grosso estão escalados para falar na rodada sobre o agronegócio e a deputada, mais especificamente, sobre o fortalecimento da mulher como agente político para uma sociedade sustentável.

A participação de Janaína Riva será no sábado 06 de novembro, por volta das 5 horas da manhã (horário de Cuiabá), 12h às 13h30 horário local de São Petersburgo.

A palestra dela integrará o painel “Foco nas mulheres: liderança moderna e capacitação das mulheres nos negócios”, que terá também a participação da presidente e fundadora da Fundação Rybakov, Ekaterina Rybakov, uma das mulheres mais ricas da Rússia.

A abertura do Fórum será feita pelo presidente Russo, Vladimir Putin, e os debates e palestras devem ocorrer no formato online por causa do aumento de casos de Covid-19 no país.

