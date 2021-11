Mauro Mendes defende mais ‘ousadia’ de líderes contra aquecimento global

Em reunião com o príncipe Charles ontem (04), na Escócia, o governador Mauro Mendes defendeu mais investimentos em tecnologia para que a produção de alimentos em Mato Grosso continue a ocorrer de forma sustentável, com redução de impacto ambiental, e também mais “ousadia” dos governos de todo o planeta contra o aquecimento global.

O encontro faz parte da agenda do governador na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2021 (COP-26). Na reunião, Mauro Mendes reforçou que Mato Grosso é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, e faz isso preservando 62% do território.

“Nos próximos 10 anos, a nossa meta é chegar a produzir 130 milhões de toneladas. Acontecendo isso, o Estado vai se transformar no 4º maior produtor de alimentos, se fosse um país. E podemos fazer isso sem precisar de nenhum novo desmate. Para isso, vamos investir em tecnologia, em novas técnicas produtivas, para continuar a produzir alimentos de forma muito sustentável”, explanou.

O governador também apresentou ao príncipe as estratégias do Estado para neutralizar as emissões de carbono até 2035, prazo 15 anos mais curto que a meta mundial, que é 2050.

“A meta para descarbonização da nossa economia é chegar em 2030 com 80% e em 2035 com 100% da nossa atividade econômica com Net Zero. Diversas ações para que isso possa acontecer já foram iniciadas. Mas precisamos de ajuda, de cooperações internacionais e de apoio para que esses serviços ambientais possam ser reconhecidos e valorizados”, pontuou.

De acordo com Mauro Mendes, é preciso que todos os estados e países colaborem para o cumprimento das metas estabelecidas na COP-26, de modo a frear as consequências do aquecimento global.

“Estamos participando da COP-26 e felizes com os compromissos que os grandes líderes mundiais têm assumido, mas eu acredito que nós precisamos ser mais rápidos e mais ousados, porque as consequências das mudanças climáticas podem ser traumáticas para toda a humanidade. Já vencemos muitos desafios e tenho certeza que venceremos esse também”, finalizou.