Mecânico morre após cair de caminhão enquanto fazia manutenção

Um idoso de 65 anos morreu após cair de um caminhão na manhã desta quinta-feira (11), bairro Olga Maria, em Rondonópolis (MT).

Conforme informações de testemunhas, o mecânico estava fazendo a manutenção de um caminhão quando perdeu o controle e caiu do veículo. O idoso bateu o peito em uma peça que estava no solo onde teve fraturas no peito, costelas e morreu no local.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no endereço e constatou a morte do trabalhador.

O local está isolado aguardando a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec).