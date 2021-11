Médico é condenado a mais de 40 anos de prisão pela morte da esposa e da filha

O médico Fernando Veríssimo de Carvalho foi condenado a 41 anos e oito meses de prisão pelo assassinato da esposa, a veterinária Beatriz Milano, e também pela morte do bebê que ela levava no ventre. A sentença saiu no início da madrugada de hoje (11) e confirmou todas as teses levantadas pela acusação. Fernando seguirá preso em Rondonópolis, mas ainda pode recorrer da decisão.

O júri considerou Fernando culpado por homicídio, com quatro qualificadoras que agravaram a pena. Conforme a decisão, ele praticou o crime por motivo fútil, torpe, sem possibilidade de defesa da vítima e também por feminicídio. Neste caso a pena imposta foi de 34 anos e 8 meses de prisão.

Os jurados também decidiram condená-lo por aborto, já que Beatriz estava grávida do médico. Por esse crime foram acrescidos à pena mais sete anos de prisão.

Durante o julgamento os peritos que atuaram no caso voltaram a confirmar que a morte de Beatriz foi causada por golpes recebidos na cabeça. Os sinais da agressão estavam no interior do crânio, abaixo do couro cabeludo, o que impedia a identificação externa.

Os advogados de Fernando chegaram a apresentar um laudo paralelo, pondo em dúvida a hipótese de agressão. Mas prevaleceram as informações dos peritos oficiais, descartando o argumento de que a Beatriz teria sido vítima de morte natural.

A acusação também apresentou áudios e mensagens extraídas do celular de Beatriz e de amigos dela, mostrando que o casal tinha uma convivência conturbada.

Beatriz inclusive foi vítima de agressões anteriores e revelou a amigos que temia o comportamento do marido, apesar de desejar construir um relacionamento estável por causa da gravidez.

A decisão do júri foi recebida com alívio pela família de Beatriz, que também acompanhou o julgamento via online.

O CASO

A condenação de Fernando Veríssimo põe fim a um caso que chocou Mato Grosso pela violência e também pela condição social dos envolvidos. Beatriz Milano foi morta no dia 24 de novembro de 2018 na casa onde morava com Fernando Veríssimo, no bairro Vila Aurora. Os dois viviam juntos há dez meses e ela estava grávida.

A Polícia Militar foi acionada pelo próprio Fernando. Na época, ele afirmou que havia dormido em outro cômodo e que, por volta de 3h, acordou e foi até o quarto do casal, onde encontrou a mulher morta.

Fernando disse que apenas os dois estavam na casa e chegou a dar declarações à imprensa negando agressões e dizendo que tinha um relacionamento saudável com Beatriz.

As informações prestadas por ele foram contestadas pelo laudo pericial e também por indícios levantados pela investigação policial. Ele acabou preso depois de fugir da cidade e ser localizado no interior de São Paulo, na casa dos pais.