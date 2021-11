Médicos da rede municipal de Rondonópolis recebem capacitação sobre câncer de próstata

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realizou na manhã desta quinta-feira (11) uma capacitação sobre o câncer de próstata, esse que é o segundo tipo da doença mais comum entre os homens. A ação faz parte do cronograma de atividades da campanha Novembro Azul no município e envolveu a equipe médica que atende nas unidades de saúde.

Esse encontro tem o objetivo de atualizar os profissionais quanto aos procedimentos e atendimentos que possam auxiliar no diagnóstico precoce do câncer de próstata. Com isso, os pacientes do sexo masculino que chegarem nas unidades com queixas e sintomas poderão contar com mais conhecimento da equipe sobre como identificar precocemente a doença.

O médico cirurgião especialista em urologia, João Fidelis do Espírito Santo Neto foi o convidado para repassar as informações para os outros profissionais.

A responsável pelo departamento de Ações Programáticas da SMS, Stephany Paiva Damascena contou que amanhã (12) uma equipe técnica da Secretaria vai estar na Praça dos Carreiros fazendo coleta de material para realização do exame conhecido como PSA, que identifica alteração na próstata, um dos sinais da presença do câncer. Homens com mais de 40 anos podem realizar o exame que não precisa de preparação para coleta do material.

Para o dia 19 está prevista uma ‘Caminhada de Conscientização’ na região central de Rondonópolis. O objetivo também é chamar a atenção da sociedade, especialmente do público masculino sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata.