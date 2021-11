Menor invade preferencial e provoca acidente no Centro

Uma colisão deixou dois carros destruídos na manhã deste domingo (7), no cruzamento da rua Otávio Pitaluga com a avenida Marechal Rondon, no Centro, em Rondonópolis (MT).

O motorista do carro Fiorino disse que seguia pela rua Otávio Pitaluga e quando foi passar pela avenida, o motorista do Gol não respeitou a sinalização e provocou o acidente.

Com a força do impacto, o motorista do Fiorino perdeu o controle, subiu na calçada e bateu em uma loja.

Dentro do carro Fiorino haviam duas pessoas, o motorista e o passageiro. Os dois são do estado de São Paulo e vieram até Rondonópolis a trabalho.

O motorista do Gol é menor de idade e foi embora do local abandonando o veículo.

Apesar da força do impacto, ninguém ficou ferido.