Mensalidades vão subir em 91% das escolas; reajuste pode chegar a 12%

Após dois anos marcados por perdas causadas pela pandemia do novo coronavírus, 90,9% das escolas particulares planejam reajustar a mensalidade dos alunos no próximo ano letivo.

Os dados, apresentados por um estudo da Meira Fernandes, apontam que as variações podem superar os 12%, alta avaliada por 9,1% das instituições privadas de ensino.

Para mais da metade das escolas (53%), o reajuste estudado deve variar entre 7% e 10%. Altas entre 5% e 7% são planejadas por 16,7% das instituições e um incremento entre 10% e 11% é visto como adequado para 7,6% dos colégios.

Entre as escolas que desejam aumentar o valor as mensalidades, 6,1% ainda não definiram qual é o reajuste adequado. Há ainda 1,5% que estimam aumento entre 1% e 3% e os demais 6,1% esperam elevar os boletos em um percentual entre 3% e 5%.

“Temos conversado muito com os mantenedores e mercado e percebemos que os reajustes que estão sendo considerados são muito mais em caráter de reposição da inflação atual e também uma maneira de repor todos os investimentos que foram gastos ao longo de 2020 e 2021″, afirma Mabely Meira Fernandes, diretora do instituto responsável pela pesquisa.

Ela cita que os aumentos estão relacionados com as perdas causadas com a adoção de novas tecnologias para suprir a demanda do ensino a distância e, posteriormente, com o ensino híbrido, que passou a ser uma obrigatoriedade.

Rematrícula

O estudo mostra ainda que nenhuma das instituições de ensino pesquisadas já atingiu 100% da meta de rematrículas pretendida para o ano que vem. Entre elas, quase dois terços (65,2%) têm o saldo de confirmados para 2022 na faixa entre 50% e 80% do planejado.

Ao serem questionadas sobre as expectativas para o contingente de alunos para 2022, 34,8% das instituições privadas de ensino disseram esperar pela recuperação de 50% ou mais da capacidade das salas de aula no próximo ano.

Mabely destaca que a previsão dos donos de escolas leva em conta que os pais e responsáveis estão esperando a primeira parcela do 13º salário ser paga para renovar o compromisso com as instituições de ensino.

“Percebemos que os mantenedores também estão sempre abertos ao diálogo e a uma negociação positiva para evitar a evasão da matrícula. Por outro lado, temos os pais que também estão buscando um equilíbrio justo nos índices e querem evitar o choque de uma mudança não planejada de escola para seus filhos e o desgaste social e emocional que ela causa”, avalia a diretora.

Para Reinaldo Domingos, presidente da Abefin (Associação Brasileira de Educadores Financeiros), os pais não podem ter medo de conversar com o financeiro da escola e pedir descontos. “Quanto mais cedo for essa conversa, maior é a chance de ter sucesso na negociação. Um bom argumento para conseguir descontos é verificar a possibilidade de adiantar pagamentos da mensalidade na hora da matrícula, assim a escola terá um sinal de segurança que os valores serão pagos o ano todo”, orienta ele.