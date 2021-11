Milhões de caranguejos canibais fazem caminhada anual para o mar

Mais de 50 milhões de caranguejos vermelhos e canibais começararam sua famosa caminhada desenfreada rumo ao oceano. O hipnotizante fenômeno natural é registrado anualmente na Ilha Christmas, na Austrália Ocidental, quando os crustáceos saem da floresta em direção ao mar para se reproduzir.

O evento é considerado uma das maiores migrações de animais do planeta e exige certos preparativos, como a criação de pontes e rotas para garantir a segurança deles. Casas, estradas, pontos turísticos: os crustáceos — da espécie Gecarcoidea natalis — passam por cima de tudo para completar a missão de perpetuar a própria espécie.

A administração de parques naturais da Austrália publicou um vídeo para mostrar a complexidade e o tamanho desse evento bizarro da natureza.

A Dra. Tanya Detto, uma das coordenadoras do parque da ilha, afirmou ao tabloide Daily Mail que essa é a maior migração do tipo registrada no local desde 2005.

“Foi muito bom vê-los sendo afunilados para longe do tráfego e chegando lá [no oceano] com segurança”, afirmou ela, ressaltando que as rotas mudam um pouco a cada ano, o que é um desafio a mais para os pesquisadores que tentam dar segurança aos crustáceos.

Tudo começa com a primeira chuva da estação chuvosa do fim do ano, entre outubro e novembro. As precipitações iniciam os preparativos dos machos, que começam a marchar e encontram as fêmeas no meio do caminho, o que inicia o processo de reprodução.

A desova — influenciada pela fase da lua, segundo os biólogos — geralmente ocorre no final de novembro. Cada fêmea excreta cerca de 100.000 ovos no oceano, durante as cerca de seis noites da migração.

Mais ou menos um mês depois, os filhotes que eclodiram farão a rota inversa para se abrigar na floresta. Obviamente, apenas os que sobreviverem, uma vez que boa parte dos ovos servirá de alimento de peixes, arraias e tubarões-baleia.

E aí entra o canibalismo: para festejar o sucesso do período de desova, os machos também devoram os próprios filhotes.

Em outras palavras: diversas espécies estão interessadas na caminhada dos caranguejos.