Minha experiência com ‘O Morro dos Ventos Uivantes’ | Agora Livros

O Morro dos Ventos Uivantes nos apresenta a família Earnshaw. Pai, mãe, filhos e criados moram em uma casa no topo de um morro onde fica sujeita aos fortes ventos e chuvas, sendo assim, a residência fica batizada como Morro dos Ventos Uivantes.

❝Há, ou deveria haver, uma existência sua além de você mesmo. ❞

Certo dia, o pai sai para trabalhar e volta com uma criança, dizendo que o achou na estrada, teve pena e o trouxe para casa afim de acolhê-lo. Essa criança seria Heathcliff, um menino que não se tornou um empregado, mas sim, filho do homem. Logo, Hindley começa a sustentar uma grande aversão ao irmão adotivo, com ciúmes e medo de que ele possa se tornar uma ameaça a sua herança. Catherine nutriu os mesmos sentimentos no começo da moradia do garoto na casa, mas depois se rendeu ao sentimento, conheceu e até se aproximou do novo morador, virando amigos depois de um tempo.

Mas a vida dele não se tornou totalmente fácil, ainda sofria com o preconceito de seu irmão – Heathcliff é descrito com pele escura, olhos negros e ‘’cigano’’- e vivia com a incerteza de sua moradia, já que se o pai morresse a casa passaria para Hindley Earnshaw, e não teria tanta certeza de como seria morar sobre o teto do irmão que nunca o tratou bem. E assim, um dia aconteceu. O pai morreu deixando a casa para o filho primogênito… e Heathcliff? Se tornou um empregado.

Trabalhava dia e noite, afirmando que só aguentava aquilo porque queria permanecer ao lado de Cathy, que se tornaram grandes amigos – a moça defendia o amigo no limite que alcançava. Heathcliff escuta uma conversa onde Catherine conta a Nelly Dean – a governanta da casa e uma personagem muito importante no livro – que amava Heathcliff, mas jamais poderiam ficar juntos, já que ele não tinha nada e se cassassem provavelmente seriam dois sem tetos recém-casados. Então, vendo que não tinha mais motivos para ficar ali, para aguentar a pressão do irmão e esperar pelo amor de Cathy, ele parte sem nenhum aviso.

E volta anos depois, jurando fazer o inferno na vida daqueles que no passado o fizeram mal.

❝Tu me amavas… que direito tinhas então de me deixar? ❞

– Minha experiência com o livro

Eu fui ler esse clássico com um pé atrás, porque tinha ouvido muitos comentários negativos sobre ele, mas decidi dar uma chance para a Emily Bronte. Esse livro é visto como um romance, mas eu não o vi assim. Todos os personagens são totalmente odiosos e chatos de uma certa forma, o romance é doentio e melodramático e a Nelly Dean é grande fofoqueira 😂.

Queria dizer que tudo se resolveria com uma conversa, mas nem assim as coisas fluiriam. Então, digo com tranquilidade, que se terapia fosse uma opção naquela época, todos os personagens precisariam passar pelo menos uma vez na semana em um psicólogo. E ele teria trabalho, viu.

O livro começa com o Sr. Loockhood, um inquilino no Morro dos Ventos Uivantes que desde sua chegada foi tratado de forma impaciente por Heathcliff, e com curiosidade pergunta a Nelly por que o homem age daquele jeito. E o que Nelly faz? Conta toda a história dele. Como eu disse, uma fofoqueira 🤭, mas não pense que ela é ruim, já adianto que a considero a personagem mais sensata e normal da história.

A partir desse momento, o livro é narrado em primeira pessoa por ela e é mostrado ao leitor toda história desde o começo. Tudo é meio confuso, e piora com essa coisa de a nova geração ter o mesmo nome do outro pessoal, te recomendo pesquisar a árvore genealógica no Google mesmo e ler junto com ela.

Se você ler como um romance, provavelmente você não vai gostar. Leia sem pensar em que gênero se encaixa ou não.

Falando dos personagens, dava para sentir a energia caótica enquanto eu lia – acho que foi por isso que demorei um mês e cinco semanas para ler ele… É, eu contei – e não foi muito fácil. Em alguns momentos chega a ser agoniante o que eles fazem, principalmente, o Heathcliff. Você começa tendo pena por ele e termina o odiando. É uma história sobre rancor, vingança, inveja e crueldade. Nenhum pouquinho de paz.

É uma obra muito complexa, com personagens que chegam a ser de tal forma reais. Não gostei de nenhum personagem, e amei isso! Te permite ver os erros e o passado de cada um.

Um que sempre teve tudo e perdeu quando ia ter um pouco mais. Uma que amava e lutou até o fim para manter o amor daqueles que tinham seu coração. Um que nunca teve nada, ficou amargurado com tempo e quis que sentissem sua dor – e acabou se tornando cruel. Um que só queria paz e a família junta. Uma que queria ser mais e com isso se perdeu escolhendo um caminho ruim. E por fim, uma que presenciou tudo, teve que permanecer em pé no meio daquela loucura e só conseguiu paz no final.

Deu para entender meu ponto? São totalmente insuportáveis, mas, reais. São poucos livros que conseguem transmitir isso – Taylor Jenkins Reid consegue muito bem, mas estamos falando de 1847!!! (data de lançamento) – e esse foi um ponto positivo para mim.

Leiam, tenham a própria opinião. Quase não li o livro por tantos pontos negativos da história, mas tendo lido, entendi e tive meu próprio ponto de vista. Demorei? Muito, se lia 30 páginas em um dia era muito 🥴, mas valeu a pena!

É isso, até a próxima resenha! Me sigam no Instagram: @leiturabe.

Ficha técnica

Editora: ‎Principis (14 julho 2020)

Idioma: Português

Número de páginas: 313 páginas

Título original: Wuthering Heights

Autora: Emily Bronte

Tradução: João Sette Camara

– Sinopse (da Amazon)

Único romance da escritora inglesa Emily Bronte, O morro dos ventos uivantes retrata uma trágica história de amor e obsessão em que os personagens principais são a obstinada e geniosa Catherine Earnshaw e seu irmão adotivo, Heathcliff. Grosseiro, humilhado e rejeitado, ele guarda apenas rancor no coração, mas tem com Catherine um relaciona- mento marcado por amor e, ao mesmo tempo, ódio. Essa ligação perdura mesmo com o casamento de Catherine com Edgar Linton.