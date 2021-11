Ministério da Saúde já distribuiu mais de 370 milhões de vacinas Covid-19 para todo Brasil

Na campanha de vacinação contra a Covid-19: mais de 370 milhões de vacinas Covid-19 já foram distribuídas aos estados e Distrito Federal. Esse número, registrado nesta sexta-feira (26), é resultado do trabalho do Ministério da Saúde para que a vacina chegue em todos os cantos do país, do esforço dos profissionais de saúde que se dedicam para imunizar milhões de brasileiros, e ainda mostra o tamanho da campanha de vacinação, considerada a maior já feita no Brasil.

Das doses distribuídas, quase 309 milhões foram aplicadas. Mais de 158 milhões de pessoas tomaram a primeira dose, e 136 milhões completaram o esquema vacinal com as duas doses, o que representa quase 77% do público-alvo, de 177 milhões de brasileiros. Além disso, mais de 14 milhões de pessoas receberam a dose adicional ou de reforço.

Com cada vez mais pessoas vacinadas, o número de óbitos por Covid-19 segue em trajetória de queda no país. A média móvel registrada na quinta-feira (25) apresentou redução de mais de 10% em relação a 14 dias atrás. A queda nesses índices é ainda maior comparada com o pico da pandemia, registrado em abril: mais de 92% de redução na média móvel de casos e óbitos pela Covid-19.