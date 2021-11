Morre em São Paulo a jornalista Cristiana Lôbo, aos 63 anos

A jornalista e colunista de política do G1 e da GloboNews Cristiana Lôbo morreu, nesta quinta-feira (11/11), aos 63 anos, em decorrência de um mieloma múltiplo, agravado por uma pneumonia. A informação foi divulgada pela emissora nesta manhã. Cristiana atuou no jornalismo por mais de 30 anos.

Cristiana se afastou da TV em agosto do ano passado para tratar da doença. No fim de semana, ela foi internada no Hospital Albert Eintein, em São Paulo, mas acabou não resistindo.

Ao comentar a notícia, a colega Leilane Neubarth, GloboNews, se emocionou. “Estamos todos sofrendo aqui, tá muito difícil fazer jornal nesse dia, mas vamos seguir em homenagem a ela”, disse. “Aprendi demais com ela como jornalista e ser humano”, acrescentou.

“Ela na hora de abordar as fontes tinha uma maneira tão natural”, comentou a repórter Julia Duailibi.

O mieloma múltiplo é o câncer de um tipo de células da medula óssea chamadas de plasmócitos, responsáveis pela produção de anticorpos que combatem vírus e bactérias.

Trajetória

Cristiana nasceu em Goiânia (GO) e estudou Comunicação Social na Universidade Federal de Goiás. Começou a carreira cobrindo política no estado até se mudar para Brasília (DF).

Contratada pelo jornal O Globo, foi setorista do Ministério da Saúde, época em que acompanhou de perto a criação da carteira de vacinação, e de vários ministérios por dois anos. A experiência valeu uma visão detalhada de cada pasta. O desafio seguinte foi cobrir o Palácio do Planalto.

Em 1984, ela iniciou a cobertura no Congresso Nacional, onde aproveitou para conhecer de perto e a fundo o trabalho de cada deputado. Em 1992, Cristiana trabalhou com Ricardo Boechat. No mesmo ano, assumiu uma coluna no O Estado de S. Paulo.

Sua estreia na TV foi no GloboNews, em março de 1997, integrando o time de comentarista do Jornal das 10. Ao longo da carreira na emissora, passou por todos os telejornais da casa. Também teve seu programa, Fatos e Versões, e uma coluna no G1.

Cristiana deixa dois filhos, Bárbara e Gustavo.