Morre o segundo motociclista envolvido em acidente no Anel Viário

Morreu no Hospital Regional, a segunda vítima do acidente entre duas motocicletas, ocorrido no Anel Viário na tarde desta sexta-feira (05), no bairro Vila Mineira, em Rondonópolis-MT.

O condutor da moto Titan, de 49 anos, identificado como Juraci Beserra da Silva, foi socorrido com vários ferimentos pelo corpo. Mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no Hospital.

Caso

O condutor, Lindomar Silva de Oliveira, 42 anos, morreu na hora e segundo testemunhas, ele conduzia a moto Ninja zx-636, de alta cilindrada, seguia na rodovia e bateu na traseira do outro motociclista que havia reduzido para acessar uma rua do bairro.