Motociclista fica ferido após colisão com carro em cruzamento

Um motociclista ficou ferido após uma colisão no cruzamento das ruas Augusto de Moraes com João XXIII, neste sábado (6), no bairro Santa Cruz, em Rondonópolis (MT).

Conforme informações, o motociclista voltava do trabalho e seguia pela rua João XXIII quando foi surpreendido pela motorista de um carro Saveiro que seguia pela rua Augusto de Moraes e invadiu a preferencial.

A motorista do carro chegou a parar na sinalização, mas disse que não viu a moto e seguiu, momento em que aconteceu a batida.

O motociclista teve ferimentos e uma possível fratura no braço. Ele foi encaminhado ao Hospital Regional pela equipe do SAMU.