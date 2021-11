Motociclista invade preferencial, bate em caminhonete e fica ferido

Um motociclista ficou ferido após sofrer um acidente na tarde deste sábado (13), no centro de Rondonópolis-MT. A colisão aconteceu no cruzamento entre a avenida Marechal Dutra e a rua Pedro Ferrer. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e socorreu a vítima.

Segundo informações apuradas no local, o motociclista seguia pela rua Pedro Ferrer quando invadiu a preferencial, a Marechal Dutra, e atingiu a frente da caminhonete Fiat Toro. Com o impacto da batida, a moto e o rapaz foram parar metros de distância.

O Samu socorreu a vítima, que não apresentava ferimentos graves, e a conduziu até uma unidade hospital.

O motorista e passageira da caminhonete não se feriram no acidente. Eles acionaram o socorro e permaneceram no local até a chegada do Samu.