Motociclista não respeita sinalização de parada obrigatória, causa acidente e fica ferido

Um motociclista ficou ferido após não respeitar a sinalização de parada obrigatória e causar acidente com um veículo nesta segunda-feira (29), no bairro Vila Operária, em Rondonópolis-MT.

Conforme informações do motorista do carro Corsa, ele seguia pela avenida Abigail Deveza Costa, quando o condutor da motoneta surgiu da avenida Ana Matos, não respeitou a sinalização e causou o acidente.

O condutor do carro permaneceu no local e acionou o Samu que socorreu a vítima de 48 anos com ferimentos leves até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).