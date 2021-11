Motorista nu põe fogo no próprio carro durante a madrugada

Um homem ainda não identificado ateou fogo no próprio carro na madrugada desta terça-feira (16), no Jardim Botânico. De acordo com o relato de testemunhas do incêndio, ele circulava sem roupas pelas proximidades do Lago Paranoá.

Por volta das 1h40, o motorista teria estacionado o veículo, um Renault Logan, no meio da Estrada Parque JK, no sentido Jardim Botânico, perto de estabelecimentos comerciais. Em seguida, ele desceu do automóvel, tirou toda a roupa, incendiou o carro e saiu caminhando em direção ao Lago.

Moradores do local que viram as chamas acionaram o Corpo de Bombeiros. Ao todo, três viaturas se descolocaram até o local, com 13 militares, que apagaram o incêndio. Apesar do incidente, ninguém se feriu.

Os bombeiros localizaram o motorista às margens do Paranoá. Ele tinha sinais de desorientação e conversa desconexa. Por isso, foi levado para o Hospital Regional do Paranoá (HRPA).