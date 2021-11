Motorista passa no sinal vermelho e quatro pessoas se ferem, entre elas, uma criança de 1 ano e 7 meses

Três pessoas da mesma família que estavam em um veículo Renault Scenic sofreram escoriações, entre elas uma criança de 1 ano e 7 meses, o motorista do outro carro também ficou ferido, no acidente que aconteceu na tarde deste domingo (14), na região central, em Rondonópolis-MT.

Conforme as primeiras informações, o carro Renault que tinha dois adultos e uma criança que seguia pela avenida Ponce de Arruda e uma picape Saveiro que estava só o motorista estava na rua Arnaldo Estevão com sinal aberto para ele.

O motorista da Renault passou no sinal fechado e causou o acidente e com impacto bateu em um estabelecimento empresarial. O samu foi acionado e socorreu as três pessoas com escoriações, sendo que a criança de 1 ano e 7 meses foi encaminhada para o Pronto Atendimento Infantil.

O motorista da Saveiro foi amparado por familiares que o encaminharam para a unidade de saúde em um carro particular.