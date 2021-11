Motorista tenta desviar de buraco na pista, bate em caminhonete e morre preso às ferragens

Um homem, identificado como Paulo da Mota, morreu nesta quinta-feira (4) após sofrer um grave acidente na MT-358, entre Nova Olímpia e Barra do Bugres-MT. O veículo que ele dirigia ficou completamente destruído.

Segundo informações da Polícia Militar, o motorista do carro teria tentado desviar de um buraco, quando invadiu a pista contrária e bateu de frente com uma caminhonete. Ele morreu instantaneamente, preso às ferragens.

A Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Nova Olímpia foi acionado e socorreu o condutor da caminhonete, que foi encaminhado ao hospital sem ferimentos graves.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) esteve no local colhendo informações. Uma investigação será realizada para determinar as causas do acidente.

De acordo com os documentos encontrados no veículo, Paulo da Mota seria morador de Tangará da Serra-MT.