Movimento de automóveis na BR-163 deve aumentar até 22% no feriado

O movimento de veículos de passeio na BR-163/MT começa a subir nesta sexta-feira (12) em decorrência do ‘feriadão’ do Dia da Proclamação da República do Brasil, comemorado em 15 de novembro. Em contrapartida, a Concessionária Rota do Oeste – responsável pela administração de 850,9 quilômetros da rodovia – prevê queda na circulação dos veículos de carga até o próximo domingo (14).

Para esta sexta-feira, a estimativa da Rota do Oeste aponta um aumento entre 17% e 22% no fluxo de veículos leves. Já a presença dos ‘pesados’ pode cair até 5%, em comparação aos dias normais, sem feriados. O levantamento demonstra que este será o dia mais movimentado do feriado.

Já o domingo (14.11.2021) será a data com menor movimento. Há estimativa de redução de tráfego em até 27% com relação aos veículos de passeio e podendo chegar à queda de tráfego de 25% dos veículos de carga.

Ainda conforme o levantamento da Rota do Oeste, no sábado (13.11.2021) o movimento dos automóveis segue maior que em dias normais, mas menos intenso que na sexta-feira. A previsão é um crescimento em torno de 5%. O movimento de carretas e caminhões deve continuar em queda com redução de 1%. Na segunda-feira, inicia o processo de retorno das viagens com um crescimento médio de 6% (veículos leves) e de 9% (veículos pesados).

Quem vai seguir viagem deve ficar atento à manutenção veicular, ao abastecimento e à legislação de trânsito. O gerente de Operações da Rota do Oeste, Wilson Ferreira, chama a atenção ainda dos condutores que não têm o hábito de dirigir em rodovias, especialmente em trechos como o da BR-163, que é um corredor de veículos de carga.

“Embora haja uma redução prevista para a presença das carretas na rodovia, elas ainda estão muito presentes no tráfego da BR-163. Quem não tem o hábito de dirigir em estrada deve ter a atenção redobrada e seguir as regras de trânsito rigorosamente”, esclarece.

Se precisar, chame a Rota – As equipes operacionais da Rota do Oeste estão presentes ao longo de todo o trecho sob concessão para prestar todo o auxílio necessário aos usuários. O suporte pode ser acionado via 0800 065 0163, que funciona 24 horas por dia.

Além de solicitar atendimento, neste canal de contato os motoristas podem obter informações momentâneas sobre as condições de tráfego, intervenções na rodovia, condições climáticas, entre outros.

Confira outras dicas de segurança:

– Verifique os itens de segurança: pneus, freios, faróis, sinalização e limpador de para-brisas;

– Abasteça o veículo e confira a localização dos postos de combustíveis no trecho que percorrerá;

– Respeite os limites de velocidade;

– Fique distante do veículo da frente;

– Use cinto de segurança;

– Não use aparelhos eletrônicos enquanto dirige;

– Se beber, não dirija.