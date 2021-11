MT distribui 84% das doses recebidas; veja quanto cada município aplicou

O Governo de Mato Grosso recebeu, até quarta-feira (03), 5.738.877 doses das vacinas contra Covid-19 do Ministério da Saúde e já distribuiu 4.829.862 doses aos 141 municípios do Estado, ou seja, 84% do total recebido.

A disponibilização das doses é resultado da soma da primeira e segunda doses ou doses únicas (4.798.708), acrescida das doses destinadas às populações indígenas aldeadas (54.120) e dos arredondamentos técnicos (35.882) necessários para o ajuste volumétrico dos frascos disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

É importante destacar que o ranking de aplicação não considera as doses destinadas aos povos indígenas para evitar qualquer disparidade nos dados. Alguns municípios contabilizavam doses aplicadas em aldeias pertencentes a territórios vizinhos e ultrapassavam o limite de 100% da aplicação.

Das 4.829.862 doses disponibilizadas aos municípios, as prefeituras aplicaram 4.188.622 (86,7%), sendo 2.425.751 como primeira dose ou dose única e 1.586.689 como segunda dose. O percentual da semana retrasada era de 81,81%

Os 10 municípios que mais aplicaram vacinas, considerando o percentual de doses aplicadas em relação às doses recebidas, foram: Primavera do Leste (99,9%), Diamantino (99,7%), Salto do Céu (98,9%), Cocalinho (98,4%), Planalto da Serra (97,7%), Nova Brasilândia (97,6%), Juína (97,2%), Nortelândia (96,9%), Jauru (96,6%) e Itaúba (95,4%).

Confira o ranking completo de aplicação das vacinas no Boletim Informativo nº 605 ou no Painel de Distribuição de vacinas Covid-19.

A Vigilância Estadual alertou que a utilização de unidades de segunda dose como primeira dose pode comprometer o esquema vacinal da população do município, considerando o fornecimento e as orientações feitas pelo Ministério da Saúde.

Sobre a distribuição

Conforme Resolução da Comissão Intergetores Bipartite (CIB) nº 126 de 2021, doses das vacinas contra a Covid-19 passarão a ser distribuídas mediante solicitação das gestões municipais.

A medida se deve ao risco de perda de doses, devido ao prazo de validade, e à baixa procura por imunização em alguns municípios. Desta forma, será encaminhado um quantitativo compatível à necessidade local.

Essa logística já ocorre com todos os outros imunizantes da Campanha Nacional de Imunização e, agora, também passa a valer para as vacinas contra a Covid-19. As solicitações deverão ser feitas por meio do Sistema de Insumos Estratégicos em Saúde (Sies), conforme fluxo já estabelecido com as demais vacinas.

A Resolução ainda prevê que os municípios deverão solicitar o quantitativo de doses uma vez por semana, às sextas-feiras. A entrega das doses será realizada na semana seguinte.