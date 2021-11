MTPrev Itinerante estará em Rondonópolis na próxima quinta-feira (11)

O Mato Grosso Previdência (MTPrev) estará em Rondonópolis (a 210 km da capital) na quinta-feira (11.11) levando o projeto MTPrev Itinerante. O encontro com os servidores estaduais da região será realizado na Diretoria Regional de Educação (DRE), às 14h.

A ação tem o objetivo de aproximar a previdência de servidores públicos que moram no interior do estado. Rondonópolis será a quarta cidade a receber o MTPrev Itinerante, que já passou por Barra do Garças, Alta Floresta e Cáceres.

Na oportunidade, serão abordados assuntos como o cenário atual previdência estadual, regras de pensão por morte, acúmulo de benefícios, fator de redução, aposentadoria por incapacidade permanente, averbação de tempo de contribuição e aposentadoria para o servidor com deficiência, entre outros.

Serviço

MT Prev Itinerante – Rondonópolis

Data e hora: quinta-feira (11.11), às 14h

Local: Rua Santos Dias da Silva, 66, Bairro Jardim Padre Rodolfo Lunkenbein