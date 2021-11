Municípios de Mato Grosso recebem recursos do “Calha Norte”

O Ministério da Defesa começou a liberar recursos do programa “Calha Norte” para três municípios de ato Grosso que serão beneficiados com obras de iluminação pública e construção de centro comunitário. Os recursos foram viabilizados pelo senador Wellington Fagundes (PL-MT).

Um desses município é Santo Antônio do Leste, onde um centro comunitário será construído no bairro Santa Inês, beneficiando uma população de quase 4 mil pessoas que poderão acessar, no novo espaço, cursos de qualificação e realizar eventos culturais. No local, também deve funcionar um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

Em Itaúba, o programa vai permitir a iluminação da avenida Irmãos Bedin, que liga os bairros Jardim Vitoria e Cidade Alta e onde está grande parte do comércio local. No local, serão instaladas lâmpadas de LED.

Já em Pontes e Lacerda, os recursos serão aplicados na iluminação da avenida Tancredo Neves, que liga a avenida Mato Grosso à BR-364, um dos principais acessos à cidade. A avenida também deve receber lâmpadas de LED.

Segundo o senador, o programa “Calha Norte” vem liberando recursos para dezenas de obras em municípios de Mato Grosso fundamentais para a infraestrutura. “Trata-se de um programa ao qual Mato Grosso começou a acessar somente agora”, diz.