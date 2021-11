Murilo Huff mostra foto do primeiro encontro com Marília Mendonça

Murilo Huff, de 26 anos, surpreendeu os fãs neste domingo (7) ao compartilhar uma imagem do primeiro encontro com Marília Mendonça. A cantora morreu aos 26 anos, na tarde da sexta-feira (5), após a queda do avião em que estava, na serra de Caratinga, em Minas Gerais.

Um pouco antes, o compositor havia publicado um texto em homenagem à ex-namorada e mãe do seu filho, Léo. “Sigo aqui, sem palavras, mas já vi que isso não vai passar. Não tão cedo. Você foi sem avisar e deixou um buraco dentro de mim. Um buraco que ninguém nunca vai conseguir tapar. Talvez este pequenininho correndo aqui na sala me ajude a enfrentar sua falta.”

Na sequência, o músico prometeu cuidar do filho. “Eu lhe prometo que vou encontrar o caminho e que vou cuidar dele, com todas as minhas forças. Assim como você me pediu na última mensagem, que me mandou ontem cedo, antes de entrar naquele avião. Vou cuidar dele, vou cuidar da sua mãe, do João, do Deivão e de todos os que você amava. Vou precisar da sua ajuda”, completou.

A morte de Marília Mendonça pegou a todos de surpresa e provocou uma onda de comoção em todo o Brasil. A cantora, que nos últimos anos se transformara no maior fenômeno do sertanejo e colocara as mulheres na posição de protagonistas do gênero musical, morreu aos 26 anos, na sexta-feira (5), após a queda do avião em que estava, na serra de Caratinga, em Minas Gerais.