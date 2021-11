Murilo Huff vai dividir guarda do filho com mãe de Marília Mendonça

Depois da morte de Marília Mendonça, Murilo Huff, ex-namorado da cantora, decidiu dividir a guarda do filho, Léo, com a mãe da artista, Ruth Dias. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (10) por Fabíola Reipert no quadro “A Hora da Venenosa”, do Balanço Geral SP, da Record TV

Ainda de acordo com a jornalista, a iniciativa foi do próprio cantor e compositor, respeitando uma vontade que era de Marília. Dona Ruth, que morava com a filha, sempre foi muito apegada ao neto e ficava com a criança quando a cantora se ausentava.

“A sensibilidade prevaleceu e já foi decidido que a guarda do pequeno Léo será compartilhada entre o pai, Murilo Huff, e a avó Ruth Moreira. ‘Temos a certeza de que seria essa a vontade da minha filha. Deus em sua infinita sabedoria deu ao Léo um pai íntegro, por quem tenho profundo respeito’, diz dona Ruth. A mãe ainda pede que não criem intrigas e desavenças onde não existem”, informou a assessoria de Marília em comunicado enviado ao programa.

“A decisão foi muito tranquila e não houve outra hipótese a considerar. ‘Meu filho terá o amor de todos, e nunca nem passou pela nossa cabeça que fosse diferente. Marília pode ficar em paz, porque estaremos aqui para proteger nosso menino’, conclui Murilo”, finalizou a nota.

Marília e Murilo viveram um romance de idas e vindas. O relacionamento teria chegado ao fim de vez por causa de um desentendimento familiar. Juntos, os cantores tiveram um filho, Léo, que completa 2 anos em dezembro.