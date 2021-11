Mutirão fiscal de Rondonópolis começa na segunda-feira (22)

A Prefeitura de Rondonópolis por intermédio da Secretaria Municipal de Receita, dará início nesta segunda-feira (22) ao “Mutirão Fiscal 2021”, mais uma oportunidade ao cidadão de pagamento ou negociação de débitos com a municipalidade com benefícios em descontos nas multas e juros.

As oportunidades de negociações se referem a débitos como: ISSQN, Alvará, IPTU, Contribuição de Melhoria, entre outros, incluindo os débitos inseridos na dívida ativa. Conforme informações da Secretaria de Receita, os munícipes que desejarem quitar seus débitos a vista terão desconto em juros e multas de até 80%.

A Secretaria de Receita pede aos contribuintes que optarem pelo pagamento a vista que evitem aglomeração, filas, bem como taxas de serviços acessando o Site da Prefeitura, ou copiando o link abaixo e colando no seu navegador: http://intranet.rondonopolis.mt.gov.br/tributario_rondonopolis/servlet/portal_serv_servico?17,4, desta forma poderá emitir a DAM totalmente online para pode efetuar o pagamento.

Para quem se interessar em quitar seus débitos com o município de forma parcelada, as dívidas ainda poderão ser divididas em até 6x e os benefícios do desconto em juros e multas moratória nesses casos é de 30% e os interessados devem procurar presencialmente o Paço Municipal de segunda-feira a sexta-feira, no horário das 12hs às 18h. O mutirão vai se estender até o próximo dia 20/12/21.

ATENÇÃO

A Secretária Municipal de Receita ressalta que as informações de natureza tributária e fiscal são protegidas por sigilo fiscal, portanto, caso não seja o próprio contribuinte ou seu procurador que compareça a Prefeitura, a pesquisa não poderá ser realizada por terceiros.

Ao se dirigir a Prefeitura traga todos os documentos pessoais, bem como os que comprovem a propriedade, posse ou domínio útil do imóvel (matrícula do imóvel no cartório, escritura ou contrato de compra e venda).