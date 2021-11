Na contramão, motociclista causa acidente com carreta e fica ferido

Um motociclista causou um acidente com uma carreta e ficou ferido na noite deste sábado (27), no bairro Distrito Industrial, em Rondonópolis-MT.

De acordo com as primeiras informações, o carreteiro estava em uma via de mão única e em determinado momento, ele avistou o motociclista descendo na contramão, fez um rápido desvio e mesmo assim o condutor da moto bateu na lateral do veículo bitrem.

A vítima de 29 anos teve um corte profundo na cabeça, foi socorrido pelo Samu e encaminhado para o Hospital Regional.