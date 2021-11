Natural e 100% integral, granola é uma grande aliada para uma alimentação rica e equilibrada

Cuidar do corpo e da mente nunca foi tão importante como agora. Família, trabalho, faculdade e lazer deixam o dia cada vez mais acelerado. O momento pede reflexão: afinal, o que é uma alimentação saudável, de qualidade, acessível e que ajude nosso organismo a aguentar tantas tarefas? Contar com alimentos ricos em nutrientes, como a granola, que favoreçam qualidade de vida é primordial para quem busca equilíbrio e bem-estar.

Para a consultora nutricional Da Magrinha, Renata Mayer, o cardápio pede alimentos variados, coloridos e que ofereçam suporte em qualquer hora do dia para que o organismo corresponda a um ritmo de vida cada vez mais agitado sem descuidar das atividades e que ajudem a manter a saúde mental sempre em ordem. Mente são, corpo são.

“A mesa do brasileiro deve conter alimentos saudáveis, naturais, 100% integrais e bem variados. Uma alimentação rica em nutrientes auxilia o corpo e a mente, proporcionando noites tranquilas e maior concentração nos estudos, trabalho e demais compromissos alinhados a um dos maiores prazeres da vida que é comer“, destaca a nutricionista.

Renata dá como sugestão a granola que ajuda a manter o organismo saudável, e é ideal para complementar o café da manhã ou lanches intermediários: “A granola é uma mistura de cereais, sementes, oleaginosas e frutas secas sendo uma ótima opção para manter a sua saúde em dia. Dessa forma, ela reúne carboidratos, fibras, vitaminas, minerais e gorduras importantes para o bom funcionamento do organismo, especialmente do coração e do intestino”.

Produzida com mix de 7 grãos nobres, as granolas Da Magrinha podem incrementar as refeições e deixá-las mais saborosas e saudáveis e podem ser encontradas nas versões: Granola tradicional; Granola Cacau; Granola Maçã e Canela; Granola Banana e Mel; Granola sem Adição de Açúcar; Granola Premium e Protein Granola.

Vitamina de Banana com Aveia e Granola

Ingredientes:

– 2 Bananas grandes (maçã, prata ou nanica)

– 350ml de leite (integral, vegetal ou desnatado)

– 1 colher (sopa) de Aveia

– 1 colher (sopa) de Mel

– 1 xícara (chá) de Granola

Modo de preparo:

Basicamente, bata todos os ingredientes no liquidificador e pronto. Sua vitamina está pronta para o café da manhã. Se preferir, você também pode adicionar uma maçã com casca, ou substituir o mel por calda de agave.