Neste sábado tem aplicação da 2ª dose da Astrazeneca e na 2ª feira começa 3ª dose para maiores de 18 anos

A A Secretária Municipal de Saúde também já definiu o cronograma da próxima semana, quando começará a aplicar a terceira dose para pessoas com mais de 18 anos. O município fará, também, a aplicação da primeira dose para pessoas com mais de 12 anos e da segunda dose dos imunizantes Pfizer, Astrazeneca e Coronavac. Além disso, seguirá ofertando a dose de reforço para pessoas com mais de 60 anos e de imunossuprimidos.

TERCEIRA DOSE

Conforme o cronograma da SMS, na segunda-feira (22) será feita a aplicação da terceira dose para pessoas com 18 anos acima que receberam a segunda até 15 de fevereiro. Na terça (23), até o dia 28 de fevereiro; quarta (24), até o dia 10 de março; quinta (25), até 20 de março; e na sexta (26), até 31 de março.

De segunda a sexta, será feita também a aplicação da terceira dose para pessoas com mais de 60 anos e imunossuprimidos.

A secretaria lembra que o reforço para pessoas com mais de 60 é para quem recebeu a segunda dose há mais de cinco meses. Já para imunossuprimidos, mais de 28 dias.

DOZE ANOS

O município também ofertará de segunda a sexta-feira a primeira dose para adolescentes com mais 12 anos.

SEGUNDA DOSE PFIZER

A secretaria também programou a aplicação na segunda-feira da segunda dose da Pfizer para pessoas que foram imunizados com a segunda dose até o dia 25 de setembro. Na terça, será vez de quem recebeu até o dia 26 de setembro; na quarta, até o dia 27 de setembro; na quinta, até o dia 28 de setembro; e na sexta, até do dia 30 de setembro.

LOCAIS DE VACINAÇÃO

A imunização destes públicos acontecerá nos postos de saúde dos bairros Parque das Rosas, Pedra 90, Padre Rodolfo, Serra Dourada, Canaã, Ipiranga, Mathias Neves, Itapuã, Cardoso, Alfredo de Castro, Conjunto São José, Cohab, Cidade Alta e Jambrapi. O atendimento é realizado das 8h às 10h30 e das 13h às 16h. Também estará disponível na Central de Vacinação, das 14h às 20h. Uma outra opção para a população é o drive-thru na Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), das 8h às 11h.

SEGUNDA DOSE CORONAVAC

A imunização com a segunda dose da Coronavac estará disponível de segunda a sexta-feira nos postos de saúde dos bairros Padre Miguel, Industrial e Monte Líbano, das 8h às 10h30 e das 13h às 16h.

SEGUNDA DOSE ASTRAZENECA

Será ofertada ainda de segunda a sexta a segunda dose da Astrazeneca para pessoas vacinadas até 03 de setembro, nos postos de saúde CAIC, André Maggi e Vila Olinda. O horário de funcionamento destes locais é das 8h às 10h30 e das 13h às 16h.

A secretária segue, no próximo sábado (27), somente na Central de Vacinação, das 8h às 18h, com a aplicação da segunda dose da Astrazeneca para pessoas que foram vacinadas com o imunizante até o dia 10 de setembro.

DOCUMENTOS

Quem vai receber a vacina a primeira dose deve apresentar identificação original com foto, número do CPF e, se possível, a caderneta de vacinação. Para as segunda e terceiras doses, é importante levar também o comprovante das aplicações anteriores.