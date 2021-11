Neymar e Alisson concorrem ao prêmio de melhor do mundo da Fifa

Com Neymar e Alisson como únicos representantes brasileiros, a Fifa anunciou nesta segunda-feira (22) os indicados ao prêmio The Best, que coroa os melhores atletas e treinadores do ano do futebol mundial. A votação já está aberta no site oficial da entidade.

Jogadores, treinadores e goleiros, entre homens e mulheres, serão premiados em evento que ocorre só no ano que vem, em 17 de janeiro de 2022, em Zurique, na Suíça, onde está situada a sede da Fifa.

O grande favorito para levar o prêmio no masculino é Lionel Messi, que conquistou a Copa América deste ano, o primeiro título do camisa 30 do PSG com a camisa da Argentina. No feminino, Alexia Putellas, do Barcelona, é o nome mais cotado para faturar o The Best.

Melhor jogador

Karim Benzema (França / Real Madrid)

Kevin De Bruyne (Bélgica / Manchester City)

Cristiano Ronaldo (Portugal / Juventus / Manchester United)

Robert Lewandowski (Polônia / Bayern de Munique)

Lionel Messi (Argentina / Barcelona / Paris Saint-Germain)

Neymar (Brasil / Paris Saint-Germain)

Erling Haaland (Noruega / Borussia Dortmund)

Jorginho (Itália / Chelsea)

N’Golo Kanté (França / Chelsea)

Kylian Mbappé (França / Paris Saint-Germain)

Mohamed Salah (Egito / Liverpool)

Melhor jogadora

Stina Blackstenius (Suécia / BK Häcken)

Aitana Bonmati (Espanha / FC Barcelona)

Lucy Bronze (Inglaterra / Manchester City FC)

Magdalena Eriksson (Suécia / Chelsea FC)

Caroline Graham Hansen (Noruega / FC Barcelona)

Pernille Harder (Dinamarca / Chelsea FC)

Jennifer Hermoso (Espanha / FC Barcelona)

Ji So-yun (Coreia do Sul / Chelsea FC)

Sam Kerr (Austrália / Chelsea FC)

Vivianne Miedema (Holanda / Arsenal FC)

Ellen White (Inglaterra / Manchester City FC)

Alexia Putellas (Espanha / FC Barcelona)

Christine Sinclair (Canadá / Portland Thorns FC)