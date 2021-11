Nomeação de aprovados em concurso deve sair nesta semana, diz deputado

O Governo do Estado pode nomear ainda nesta semana 160 aprovados no último concurso do Sistema Penitenciário. A informação foi anunciada pelo deputado estadual Delegado Claudinei Lopes, após contato com o secretário adjunto de Administração Penitenciária da Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso (Sesp), Jean Carlos Gonçalves.

“O secretário adjunto informou que a publicação das nomeações ainda não saiu porque o governador Mauro Mendes (DEM) está com agenda no exterior nestes últimos dias. Por isso não foi possível. Hoje, já que ele retornou para Cuiabá, fui informado que a publicação no Diário Oficial do Estado poderá ocorrer nesta quinta ou sexta-feira”, explicou o parlamentar.

Os nomeados serão destinados para as cadeias públicas e unidades prisionais do interior de Mato Grosso.

“As unidades do interior precisam de reforço de pessoal. Rondonópolis neste momento, não receberá novos servidores. Continuaremos acompanhando essa situação e, esperamos, que logo sejam convocados mais classificados do concurso do Sistema Penitenciário”, pontuou o parlamentar.