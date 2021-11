Nova comédia romântica da Netflix chega nesta sexta-feira (05)

A temporada de filmes natalinos já começou na Netflix! Nesta sexta-feira (5), a comédia romântica Um Match Surpresa (Love Hard) chegará ao catálogo do streaming. O filme é protagonizado por Nina Dobrev, conhecida por seu papel em Diários de um Vampiro. Sendo assim, saiba tudo sobre a nova produção.

TRAMA DE UM MATCH SURPRESA

Natalie Bauer mora em Los Angeles e conhece Josh, um pretendente do outro lado do país. Os dois se conhecem por meio de um aplicativo de namoro. Assim, ela decide surpreender o amado e vai até sua casa para conhecê-lo pessoalmente no fim do ano. No entanto, quando a jovem chega ao local, ela descobre que Josh não era quem estava por trás do perfil na rede social. Porém, mesmo se tornando uma vítima de uma enganação, Natalie encontra o rapaz na cidade e fará de tudo para iniciar um novo relacionamento e não desperdiçar a viagem.

O longa fala sobre as expectativas que colocamos em outra pessoa e sobre o que faz um verdadeiro amor acontecer. “O amor não precisa ser perfeito, mas sim honesto”, diz um personagem no trailer.

ELENCO E DIREÇÃO

Nina Dobrev é a protagonista de Um Match Surpresa. Além de Diários de um Vampiro, a atriz é conhecida por outras produções como XXX: Reativado, Os Originais, Além da morte e Degrassi: The Next Generation. O elenco também conta com: Jimmy O. Yang (Podres de Rico), Darren Barnet (Eu Nunca…), Harry Shum Jr (Glee) e Rebecca Staab (A Perfect Ending).

Na direção, o costa-riquenho Hernan Jimenez assume o comando. Ele é responsável por Um Lugar Para Nós Dois e A Ojos Cerrados. Já Daniel Mackey e Rebecca Ewing assinam o roteiro. Pela primeira vez, os dois estão participando de um longa-metragem.

ASSISTA AO TRAILER DE UM MATCH SURPRESA: