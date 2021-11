Nova lei garante prioridade à gestantes e bebês vulneráveis

O governador Mauro Mendes sancionou neste mês a lei 11.573/2021 que cria o programa “Mães de Mato Grosso” com foco no atendimento de gestantes em situação de vulnerabilidade social e recém-nascidos. A lei, de autoria de autoria do deputado estadual Thiago Silva, assegura assistência integral do pré-natal ao pós-parto.

O Programa Mães de Mato Grosso traz regras visando promover o acesso prioritário à rede pública de saúde para estas gestantes, o que pode resultar na diminuição dos índices de mortalidade materna e infantil.

“Esta importante lei que já está em vigor vai garantir atendimento digno e de qualidade para gestantes que estão vulneráveis e carecem do apoio do Poder Público para fazer o acompanhamento do pré-natal ao parto. Estamos trabalhando para diminuir o índice de mortalidade infantil e também das gestantes em Mato Grosso”, disse o deputado Thiago Silva.

De acordo com a gestante Suelen Cristina, essa nova lei será de grande valia para pessoas que não possuem renda fixa e precisam do apoio do Governo para realizar o atendimento durante o tempo de gestação e também o pós-parto.

“A gestação e o parto são momentos importantes da vida de muitas mulheres. Por esse motivo é fundamental ter o acompanhamento de profissionais da saúde preparados para atender a mãe depois do parto e o recém-nascido, por isso propomos a criação desta nova lei” finaliza o deputado Thiago.