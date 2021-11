Novembro inicia com alta de 7,2% no preço médio do diesel, aponta pesquisa

O mês de novembro iniciou com o preço médio nacional do diesel comum e S-10 acima de R$ 5,6 nas bombas, uma alta de 7,4% em relação ao fechamento de outubro, é o que aponta o último levantamento do Índice de Preços Ticket Log (IPTL). O diesel comum registrou alta de 7,4%, em relação a outubro, sendo comercializado a R$ 5,602. Já o diesel S-10 teve alta de 6,9%, vendido a R$ 5,672. Quando a média é comparada com o valor do fechamento de novembro de 2020, o aumento chega a 49%.

A elevação dos preços refletiu em todas as regiões. O diesel comum teve sua alta mais expressiva na região Sul, com 8,22%. Já o S-10 teve seu maior aumento na região Centro-Oeste, com 7,60%. Bem como no mês de outubro, a região Norte vem registrando os preços médios mais elevados, com o diesel comum a R$ 5,802, e o S-10 a R$ 5,878. Já os valores mais baixos por litro foram encontrados na região Sul, com o tipo comum comercializado a R$ 5,202 e o tipo S-10, a R$ 5,250.

O Acre continua no topo do ranking nacional do diesel comum e tipo S-10 mais caros, comercializados a R$ 6,280 e R$ 6,275 respectivamente. Assim como no mês de outubro, o Paraná continua com os menores valores registrados pelos postos, a R$ 5,119 o tipo comum, e R$ 5,177 o S-10. O Distrito Federal registrou o maior aumento no diesel, de 9,63%, passando de R$ 5,274 para 5,782.