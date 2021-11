‘Novo eu’, reflete marido de Ivete, em meio a boatos de separação

Daniel Cady, marido de Ivete Sangalo, compartilhou um longo texto nas redes sociais na tarde desta sexta-feira (26). Na publicação, o nutricionista refletiu sobre os inevitáveis acontecimentos da vida, aqueles que muitas vezes estão fora do nosso controle, considerando a máxima do ‘deixar acontecer’.

“Tente deixar as coisas serem. Tente deixar o sol nascer por si só. Tente deixar o sol se pôr por si só. Se você está doente, deixe ser e foque no que está ao seu alcance e não no controle”, começou.

Em outro trecho, Daniel refletiu de forma um pouco mais profunda sobre o assunto. “Definitivamente, viver não é ruim. Você sabe, nós devemos nos mover numa direção, e seguir em frente. Nunca fique em um só lugar e se ache que permanecerá preso a ele. Tente encontrar formas de deixar as coisas serem, da sua própria maneira”, disse.

Nas últimas semanas, as movimentações que Daniel fez em sua rede social levaram à suspeita de que o nutricionista estaria se separando de Ivete Sangalo. Ele apagou as fotos que tinha ao lado da cantora, deixando apenas dois registros: um de 2017 e o outro de 2018. Hoje, essas duas fotos já não existem mais. Elas também foram apagadas.

No perfil da cantora a situação não é muito diferente. Daniel aparece em apenas uma foto, publicada no Dia dos Pais. A assessoria de imprensa de Ivete Sangalo diz que não comenta a vida pessoal da artista.

Leia a íntegra do texto

Tente deixar as coisas serem. Tente deixar o sol nascer por si só. Tente deixar o sol se pôr por si só. Se você está doente, deixe ser e foque no que está ao seu alcance e não no controle. Se você (está) com dificuldades, simplesmente deixe ser, não tente lutar contra, porque o caminho natural é que o tempo resolva tudo. Definitivamente, viver não é ruim. Você sabe, nós devemos nos mover numa direção, e seguir em frente. Nunca fique que em um só lugar e se ache que permanecerá preso a ele. Tente encontrar formas de deixar as coisas serem, da sua própria maneira. Da forma que funcionar. É claro que temos o nosso próprio jeito de deixar as coisas serem. Tente fazer isso, e ao fazê-lo, todas as coisas automaticamente virão. Eu sei posso explicar o porquê . Nós geralmente pensamos que se queremos as coisas devemos fazer algo, mas com frequência isso não funciona. E finalmente, quando conseguimos o que queríamos, não estamos felizes com aquilo, e já queremos outra coisa. Então, se você deixa ser, de fato, as coisas que seu coração realmente quiser, vêm. Isso é o mais engraçado. Só não sei como explicar. É assim que é. Então nesse espírito, nesse estado mental, tente deixar ser. Não é impossível ganhar saúde. Não é impossível perder peso sem dietas malucas e imposições a padrões que os machuque mais. Seja o que quer que seja que está buscando, se seu coração quiser e você agir sem achar que tudo é tão difícil, irá real surgir.

Você toparia vir?

Contrato em branco?

Sem condicionadores?

#mudarépreciso #desafieocomum #deixefluir

#novoeu #missaopossivel

#danielcady #comidadeverdade