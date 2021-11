Números da pandemia caem e Secretaria de Cultura já debate ações para o Carnaval 2022

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer começou essa semana, a debater os preparativos para o Carnaval-2022. O primeiro encontro contou com a participação de representantes de nove blocos carnavalescos e duas escolas de samba da capital.

A maior festa da cultura popular brasileira deverá ser realizada na Orla do Porto, mas a ideia é que o evento promova ainda vários pontos de festança, batizados de ‘esquentas’ espalhados em bairros distintos da capital.

“Essa reunião é o pontapé inicial para retomada do carnaval 2022 e a Secretaria de Cultura quer estabelecer uma parceria com todos os blocos e escolas de samba porque eles são os resistentes da nossa cultura, que batalham o ano todo para apresentar para o povo a maior festa popular do nosso país. Projetamos fazer ‘esquentas’ descentralizados e discutimos também a parte técnica para execução do projeto. Queremos essa diversão não só nos dias de Carnaval, queremos que levem alegria para os bairros o ano todo”, contou a titular da pasta, Carlina Rabello Leite Jacob.

Dessa primeira tratativa, definiu-se que os organizadores irão apresentar o projeto logístico em uma próxima reunião. “Juntos, vamos construir uma parceria sólida para que possamos definir todas as situações, e que desenvolvam o lado cultural da melhor forma. Inicialmente, queremos a Orla do Porto e os ‘esquentas’ estarão nos bairros. Assim, movimentaremos a cidade para a realização do Carnaval-2022 para participação de todos”, comentou Carlina.

Presidente da Liga Independente dos Blocos Carnavalesco e Escolas de Samba, Celso Gonçalo Nazário, explicou que no próximo encontro com a pasta da Cultura de Cuiabá, o projeto contendo datas, espaços e toda parte operacional para realização do Carnaval- 2022 será apresentado.

“Hoje participamos de uma primeira conversa, com a secretária Carlina, para verificarmos a elaboração do projeto. Queremos o Carnaval-2022 na Orla, que já é um espaço consagrado”, concluiu.

A Secretaria de Cultura Carlina Jacob ponderou que uma série de recomendações serão apresentadas aos participantes do evento em razão da pandemia causada pelo coronavírus. Carlina Jacob, diz ainda que o cenário epidemiológico mostra-se favorável e as determinações dos órgãos competentes no combate à doença serão respeitadas. Ela lembra que no início deste mês, Cuiabá alcançou a vacinação de 70% da população acima de 18 anos, mais de 306 mil pessoas tomaram as duas doses ou a dose única da vacina contra o vírus.

“Esperamos que até a data do evento, mais de 90% da população esteja vacinada e que todos possamos voltar a prestigiar a maior festa popular do país. Lembrando que esse evento gera emprego e movimenta a economia da cidade”, completou.